Kalenderblatt 2021: 24. Mai

Die Gastronomen in Ravensburg bereiten sich auf die Öffnung ihre Cafés und Restaurants am Pfingstwochenende vor: Die Bundesnotbremse im Kreis Ravensburg wird am Pfingsmontag gelockert. Die Inzidenz lag am Samstagmorgen bei 85,8.

Damit sind auch einige weitere strenge Vorschriften, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Privat- und Freizeitleben galten, passé. Eine Übersicht, wie das öffentliche Leben im Landkreis ab Pfingstmontag Stück für Stück zurückkommt

Die Bundesnotbremse kann gelockert werden, wenn die ...