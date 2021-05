Kalenderblatt 2021: 23. Mai

Der Inzidenzwert des Ostalbkreises ist erneut über die 100er-Marke gestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt am Samstagnachmittag mitteilt, liegt der Wert aktuell bei 105,7. Damit rücken ersehnte Lockerungen wieder in weitere Ferne.

Noch am Freitag hatte das Landratsamt offiziell festgestellt, dass der Wert unter der kritischen 100er-Marke gefallen ist. Bei fünf Tagen unter 100 wäre die so genannte Bundesnotbremse nicht mehr in Kraft. Die Folge wären umfangreiche Lockerungen gewesen.