Kalenderblatt 2021: 21. September

Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. September 2021:

38. Kalenderwoche, 264. Tag des Jahres



Noch 101 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Matthäus

HISTORISCHE DATEN

2020 - Leon Draisaitl wird als erster deutscher Eishockey-Spieler zum wertvollsten Spieler in der amerikanischen Profiliga NHL gewählt.

2006 - Bundespräsident Horst Köhler verlangt einen gemeinsamen Kraftakt für eine große Bildungsreform in der Bundesrepublik. Deutschland tue sich schwer, beklagt Köhler in seiner „Berliner Rede“ an einer Hauptschule im Stadtteil Neukölln.

2003 - Ministerpräsident Edmund Stoiber und die CSU erzielen erstmals eine Zweidrittelmehrheit der Sitze bei den Landtagswahlen in Bayern. Die CSU verbessert sich um 7,8 Punkte auf 60,7 Prozent.

2001 - Bei einer Explosion in einem Chemiewerk nahe der südfranzösischen Stadt Toulouse sterben 31 Menschen, rund 4500 werden verletzt.

1991 - Drei ostdeutsche Bürgerbewegungen konstituieren sich in Potsdam unter dem Namen „Bündnis 90“ als Partei. 1993 erfolgt der Zusammenschluss mit den Grünen zur Partei „Bündnis 90/Die Grünen“.

1981 - Die frühere britische Kolonie Britisch-Honduras wird unter dem Namen Belize unabhängig.

1979 - Der zentralafrikanische Kaiser Bokassa I. wird während eines Libyen-Aufenthalts mit Hilfe Frankreichs gestürzt. Ex-Präsident David Dacko wird wieder Staatschef und ruft die Republik aus.

1956 - Der Magistrat von Ost-Berlin beschließt den Wiederaufbau des im Krieg schwer beschädigten Brandenburger Tores. Das Berliner Wahrzeichen steht auf Ost-Berliner Gebiet unmittelbar an der Sektorengrenze. Unter den Linden soll auch Schinkels Neue Wache wiederhergestellt werden.

1921 - 561 Menschen sterben bei einer Explosion im BASF-Werk in Oppau bei Ludwigshafen, Werk und Ort werden schwer zerstört. Es ist das größte Unglück in der Geschichte der deutschen Industrie.

GEBURTSTAGE

1971 - Karen Webb (50), TV-Moderatorin und Journalistin (ZDF-Frauenmagazin „ML Mona Lisa“, ZDF-Boulevardmagazin „Leute heute“)

1956 - Joachim Herrmann (65), deutscher Politiker (CSU), bayerischer Innenminister seit 2007

1956 - Jörg-Uwe Hahn (65), deutscher Politiker (FDP), Stellvertretender hessischer Ministerpräsident 2009-2014

1936 - Jean Pütz (85), deutscher Fernsehjournalist und Moderator („hobbythek“)

1931 - Larry Hagman, amerikanischer Schauspieler („Dallas“, „Bezaubernde Jeanie“), gest. 2012

TODESTAGE

2016 - Klaus Harpprecht, deutscher Journalist und Schriftsteller, Berater und Redenschreiber von Kanzler Willy Brandt (SPD), USA-Korrespondent sowie Autor zahlreicher Dokumentarfilme, geb. 1927

1996 - Franz Pfnür, deutscher Skirennläufer, in den 30er-Jahren einer der international erfolgreichsten deutschen Skirennläufer, Olympiasieger in der alpinen Kombination 1936, geb. 1908





© dpa-infocom, dpa:210913-99-194869/2