Kalenderblatt 2021: 20. Januar

Ohnmacht. Das fühlt Friedrich Werdich, wenn er an die Lage der stationären Einzelhändler in Baden-Württemberg und auch an seine eigene Lage denkt. Der Geschäftsführer des Schuhhauses Werdich musste seine 38 Filialen wegen des Lockdowns schließen. Eine Wiedereröffnung rückt in immer weitere Ferne.

Die Corona-Hilfen kommen bisher nicht an. Mit anderen betroffenen Kollegen hat Werdich die Initiative „Handel steht zusammen“ gegründet, um auf die Situation der Einzelhändler aufmerksam zu machen.