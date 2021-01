Kalenderblatt 2021: 16. Januar

Starke Schneefälle haben die Region in eine winterliche Traumlandschaft verwandelt. Was Autofahrer den letzten Nerv kostet, beschert Kindern Glücksgefühle, zumal die Kleinen in Zeiten von Lockdown und Homeschooling ohnehin nicht viel zu lachen haben.

Natürlich ist gegen Outdoor-Spaß im Schnee nichts einzuwenden. Allerdings gilt dabei, sich auch im Freien verantwortungsbewusst zu verhalten. Das aber schließt überfüllte Rodel-Hänge und Parkplätze an Langlauf-Strecken in diesen Zeiten zwingend aus.