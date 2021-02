Kalenderblatt 2021: 16. Februar

Zwei Personen sind am Montagnachmittag in den Rößlerweiher bei Unterankenreute in der Gemeinde Schlier eingebrochen und mussten aus dem kalten Wasser gerettet werden.

Entsprechende Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ hat das Polizeipräsidium Ravensburg auf Nachfrage bestätigt. Beide Personen kamen stark unterkühlt ins Krankenhaus, eine Person sogar in lebensbedrohlichen Zustand. Polizei und DLRG warnen davor aufs Eis zu gehen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr.