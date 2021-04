Kalenderblatt 2021: 12. April

Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. April 2021:

15. Kalenderwoche, 102. Tag des Jahres

Noch 263 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Giovanna, Giuseppe, Herta, Julius

HISTORISCHE DATEN

2011 - Die Atomaufsicht in Tokio hebt die Gefahren-Einschätzung des Atomunfalls in Fukushima vom 11. März von Stufe 5 auf die höchste Gefahrenstufe 7 an. Diese wurde bis dahin nur nach dem Super-Gau am Atomkraftwerk in Tschernobyl 1986 erreicht.

2011 - Erstmals seit 1982 kommt Königin Beatrix der Niederlande zu einem viertägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Bundespräsident Christian Wulff empfängt Beatrix mit militärischen Ehren vor Schloss Bellevue in Berlin.

2006 - Das Bundeskartellamt genehmigt die vollständige Übernahme des Nachrichtensenders n-tv durch die RTL-Gruppe. Der Zusammenschluss ermögliche den Fortbestand des defizitären Senders.

2001 - Britische Forscher haben nach eigenen Angaben erstmals fünf gentechnisch veränderte Schweine geklont.

1996 - Mit einem Festakt wird das neue Leipziger Messegelände eröffnet. Es wurde als bis dahin modernstes Ausstellungs- und Kongresszentrum Europas in knapp dreijähriger Bauzeit errichtet.

1981 - Die amerikanische Raumfähre „Columbia“ startet in Cape Canaveral zu ihrem ersten Weltraumflug. Damit wird die Ära des wieder verwendbaren Space-Shuttles eingeläutet.

1961 - Der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin umkreist als erster Mensch mit der Raumkapsel „Wostok 1“ die Erde.

1861 - Mit dem Angriff der konföderierten Südstaaten auf Fort Sumter in South Carolina beginnt der amerikanische Sezessionskrieg.

1841 - Gottfried Semper beendet den Bau des Opernhauses in Dresden.

GEBURTSTAGE

1971 - Shannen Doherty (50), amerikanische Schauspielerin (Hauptrolle in der Fernseh-Kultserie „Beverly Hills, 90210“ (1990-1994) und der Fernsehserie „Charmed - Zauberhafte Hexen“ (1998))

1956 - Andy Garcia (65), US-amerikanischer Schauspieler („Jennifer 8“)

1956 - Herbert Grönemeyer (65), deutscher Rocksänger und Schauspieler (Erfolgstitel „Bochum“ (1984), „Mensch“ (2002))

1956 - Walter Salles (65), brasilianischer Regisseur („Die Reise des jungen Che“)

1941 - Bobby Moore, englischer Fußballer, wird als Kapitän der englischen Nationalmannschaft Weltmeister 1966, gest. 1993

TODESTAGE

2020 - Stirling Moss, britischer Automobilrennfahrer, 16 Grand-Prix-Siege 1955-61, vierfacher Formel-1-Vizeweltmeister 1955-58, 1962 schwerer Unfall, geb. 1929

1981 - Joe Louis, amerikanischer Boxer, der „braune Bomber“, bis dahin unbesiegt verlor er 1936 gegen den Deutschen Max Schmeling, den er 1938 jedoch besiegte, verteidigte seinen Weltmeisterschaftstitel in mehr als 11 Jahren über fünfundzwanzigmal, geb. 1914

© dpa-infocom, dpa:210405-99-93864/2