Kalenderblatt 2021: 1. März

Von Schwäbische Zeitung

Erzieherinnen und Lehrer in Wangen können sich jetzt selbst auf Corona testen. Die Stadt Wangen hat entsprechende Schnelltests bestellt. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben diese in Tübingen abgeholt und an die Schulen und Einrichtungen ausgeliefert. Jörg Rusch und Stefan Schwenk vom Roten Kreuz erklärten vor Ort, wie die Selbsttests funktionieren.

Auch vom Land Baden-Württemberg wurden bereits Schnelltests für Personal in Schulen und Kindergärten zugänglich gemacht.