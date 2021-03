Kalenderblatt 2021: 1. April

Ein Kleinflugzeug hat am Mittwoch gegen 11.40 Uhr am Flughafen Friedrichshafen eine unsanfte Landung hingelegt: Beim Aufsetzen wurden das Bugrad und der Propeller beschädigt. Am Flugzeug vom Typ Katana entstand nach Auskunft des Polizeipräsidiums Ravensburg ein Schaden von 40000 bis 50000 Euro. Von einem Totalschaden könne aber nicht die Rede sein, erklärt Flughafensprecher Wolfgang John.

An Bord befand sich lediglich eine Person: die Pilotin, bei des es sich um eine 27-jährige Flugschülerin handelt, die zuvor auch am Flughafen ...