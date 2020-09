Kalenderblatt 2020: 7. September

Die Talschule im oberschwäbischen Weingarten macht in diesen Tagen einen verwaisten Eindruck, die Gänge sind leer, kein Geschrei auf dem Hof und sogar das Insektenhotel im Schulgarten scheint nicht belegt. Die Ruhe gegen Ende der Ferien täuscht jedoch etwas, in einem Klassenzimmer im Erdgeschoss brennt Licht. Ein gutes Dutzend Grundschüler sitzt dort über die Hefte gebeugt, darunter die kleine Mina, die eifrig Centbeträge addiert. „Ich komme jetzt in die 2.