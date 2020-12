Kalenderblatt 2020: 6. Dezember

Das Hickhack um die Weihnachtsferien im Südwesten verärgert auch Lehrer in der Region. „Ich fühle mich ohnmächtig, hilflos und den Entscheidungen von oben ausgeliefert“, schildert eine Lehrerin Schwäbische.de. Nach den Bund-Länder-Beschlüssen schien die Sache eigentlich klar; alle Kinder sollten bereits am 19. Dezember in die Ferien gehen. Doch die grün-schwarze Landesregierung hat anderes vor.

Die Regelung ist fahrlässig und könnte im schlimmsten Fall für manche Großeltern ,Last Christmas’ sein.