Kalenderblatt 2020: 5. Dezember

Die Zahl der Neuinfektionen ist im Landkreis in der vergangenen Woche wieder angestiegen, Stand Freitag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 168,3. Besonders betroffen sind derzeit Pflegeeinrichtungen.

Auffällig ist die hohe Zahl in Weiler-Simmerberg. Mit 26 Neuinfektionen in der vergangenen Woche liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Ort bei rund 400. „Es gab einen größeren Ausbruch, den wir eingrenzen können“, sagt Angela Wolf vom Lindauer Landratsamt auf Anfrage der LZ.