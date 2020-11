Kalenderblatt 2020: 29. November

Bis vor Kurzem dachte Tolga Bengi noch, er würde sich am Samstag mit einem Kumpel treffen und mit ihm Mario Kart auf der Konsole spielen und nebenbei gemütlich etwas trinken. Für ihn wäre auch das sicher ein netter Abend geworden. Doch nun hat er etwas Besseres vor. Der Kreisliga-Fußballer des SC Bürgermoos fährt nach Mainz, um am Samstag im „aktuellen Sportstudio“ des Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) gegen Mitternacht an der legendären Torwand zu schießen.