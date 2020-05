Kalenderblatt 2020: 28. Mai

Auch bei Rolls-Royce Power Systems hinterlässt die Coronakrise deutliche Spuren. Aufträge bleiben aus, Monteure dürfen nicht mehr reisen. Um den Arbeitsausfall auszugleichen, hat der Motorenbauer ab 1. Juni Kurzarbeit angemeldet. Zunächst sind 500 Beschäftigte betroffen.

Weil das Virus und die Schutzvorschriften eine Betriebsversammlung unmöglich machen, sind die RRPS-Mitarbeiter am Dienstag und Mittwoch in vier virtuellen Bereichsversammlungen per Videoschalte informiert worden.