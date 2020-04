Kalenderblatt 2020: 26. April

Klar Position bezogen gegen die Politik der Landes- und Bundesregierung, die mit Ausgangsbeschränkungen, Mindestabstandsregelungen und der beginnenden Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen der Ausbreitung des Sars-Cov2-Virus eindämmen will, haben die Teilnehmer einer Kundgebung am Samstag in der Ravensburger Innenstadt. Sie sorgen sich um die Einschränkungen der Grundrechte und fordern das sofortige Ende der Schutzmaßnahmen vor covid-19 im öffentlichen Leben.