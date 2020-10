Kalenderblatt 2020: 25. Oktober

Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Oktober 2020:

43. Kalenderwoche, 299. Tag des Jahres

Noch 67 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Chrysanth, Daria, Krispin

HISTORISCHE DATEN

2018 - In und um Norwegen läuft das größte Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges an. Beteiligt sind 50.000 Soldaten mit 10.000 Fahrzeugen. Die Bundeswehr ist mit rund 10.000 Soldaten zweitgrößter Truppensteller nach den USA. „Trident Juncture“ soll den Bündnisfall üben und Russland abschrecken.

2015 - Die Polen wählen die liberalkonservative Partei von Ministerpräsidentin Ewa Kopacz ab. Beata Szydlo von der nationalkonservativen und EU-skeptischen PiS wird Regierungschefin.

2010 - Ein Erdbeben der Stärke 7,7 löst vor Indonesien einen Tsunami aus, der mehrere Dörfer auf den Mentawai-Inseln westlich von Sumatra zerstört. Mindestens 445 Menschen kommen ums Leben.

2005 - Der erste hoch auflösende Fernsehkanal Deutschlands geht in Karlsruhe auf Sendung. Das Programm von „HD HIT“ wird durchgängig im neuen HDTV-Fernsehformat produziert.

2003 - Michail Chodorkowski, russischer Öl-Magnat und Kritiker von Präsident Wladimir Putin, wird festgenommen. In zwei international als politisch kritisierten Prozessen wird er später wegen Betrugs zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt.

2000 - Bundeskanzler Gerhard Schröder enthüllt vor dem neuen Kanzleramt in Berlin eine Skulptur des spanischen Bildhauers Eduardo Chillida. Das mehr als 90 Tonnen schwere, sechs Meter hohe Werk soll die Wiedervereinigung Deutschlands symbolisieren.

1990 - In Weimar tritt das Thüringer Landesparlament als erster der am 14. Oktober in den fünf neuen Ländern gewählten Landtage zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

1983 - Der Rockmusiker Udo Lindenberg („Sonderzug nach Pankow“) hat mit dem „Panik-Orchester“ seinen ersten Auftritt in Ost-Berlin.

1555 - Der römisch-deutsche Kaiser Karl V. erklärt in Brüssel seine Abdankung. Nachfolger als Kaiser wird sein Bruder Ferdinand, neuer König in Spanien sein Sohn Philipp.

GEBURTSTAGE

1977 - Birgit Prinz (43), deutsche Fußballerin, Weltmeisterin 2003 und 2007, Weltfußballerin des Jahres 2003, 2004, 2005

1965 - Mathieu Amalric (55), französischer Schauspieler („Grand Budapest Hotel“) und Regisseur

1964 - Nicole (56), deutsche Schlagersängerin, gewann 1982 mit „Ein bisschen Frieden“ den Grand Prix Eurovision de la Chanson

1950 - Chris Norman (70), britischer Sänger und Gitarrist, Sänger der Rockband Smokie („Living Next Door To Alice“) später Solo-Karriere („Midnight Lady“)

1825 - Johann Strauss, deutsch-österreichischer Komponist („Walzerkönig“), Sohn des gleichnamigen Komponisten Johann Strauss, gest. 1899

TODESTAGE

1965 - Hans Knappertsbusch, deutscher Musiker, einer der bedeutendsten Wagner-Dirigenten seiner Zeit, geb. 1888

1760 - König George II., Kurfürst von Hannover und König von Großbritannien und Irland 1727-1760, geb. 1683

