Kalenderblatt 2020: 25. März

Willi Kamm ist tot. Der frühere Baubürgermeister von Tuttlingen ist am Montag im Alter von 64 Jahren in Ulm gestorben. Wegen einer schweren Krebserkrankung hatte der gebürtige Pfälzer Ende 2018 sein Amt niederlegen müssen.

Geboren 1955 in Spirkelbach „Willi Kamm war ein freundlicher, umgänglicher Mensch und sanftmütig im Umgang, klug und zuvorkommend“, sagt Dieter Müller. Er sei in der Diskussion energisch, aber immer sachlich und nie aufbrausend gewesen, erinnert sich der SPD-Stadt- und Kreisrat als ein „enger Freund“ an seinen ...