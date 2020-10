Kalenderblatt 2020: 24. Oktober

Es wird einen Weihnachtsmarkt in Biberach geben, das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend mehrheitlich entschieden. Allerdings nicht so wie die Biberacher ihren Christkindles-Markt kennen, sondern in abgespeckter Form. Wer sich auf einen Glühwein treffen möchte, hat in diesem Jahr Pech.

Dennoch will die Stadt Biberach ein bisschen für vorweihnachtliche Stimmung sorgen und auch den Beschickern die Möglichkeit bieten, ihre Waren zu verkaufen – gerade in der Krise ist das für viele überlebenswichtig.