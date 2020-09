Kalenderblatt 2020: 19. September

Von Schwäbische Zeitung

Der Tatverdächtige, den die Polizei am Mittwoch in der Tuttlinger Innenstadt verhaftet hat, steht unter dringendem Verdacht den 52-jährigen Mann ermordet zu haben. Der Mann war am Dienstagmorgen in der Hermannstraße tot aufgefunden worden (wir berichteten). Der 36-jährige Tatverdächtige mit tunesischer Staatsangehörigkeit sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Der mutmaßliche Täter wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittler der Sonderkommission „Weg“ hatten am Dienstagabend einen 36-Jährigen ohne festen Wohnsitz ...