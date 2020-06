Kalenderblatt 2020: 19. Juni

Minimalistisches Wohnen liegt im Trend. Sogenannte Tiny Houses bieten einen Lebensstil, der aufs Wesentliche reduziert ist: Bewohner leben auf engstem Raum, besitzen nur das, was sie wirklich brauchen und produzieren möglichst wenig Müll. Robin Heckmann will am Ortsrand von Neufra gleich eine ganze Siedlung solcher Tiny Houses errichten. „Der Bedarf ist riesig. Viele Menschen wollen im Einklang mit der Natur leben und interessieren sich deshalb für diese neue Wohnform“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.