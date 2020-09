Kalenderblatt 2020: 17. September

Von

Nach 25 Jahren beendet Gerlinde Frühbauer ihre Tätigkeit als Geburtsvorbereitungskurs-Leiterin am Krankenhaus Bad Saulgau. „Es hat mir viel Freude gemacht, aber die Zeit reicht einfach nicht mehr“, sagt die Stadträtin, die seit vier Jahren an der Sonnenlugerschule in Mengen als pädagogische Assistentin tätig ist.

Die zertifizierte Familienbegleiterin bleibt weiter in diesem Bereich aktiv. Sie bietet an der Volkshochschule Bad Saulgau regelmäßig Mutter-Kind-Kurse an (STÄRKE-Kurse, siehe extra Kasten).