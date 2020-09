Kalenderblatt 2020: 15. September

Von Schwäbische Zeitung

Um in Corona-Zeiten nicht ganz außer Form zu kommen, haben die überwiegend aus der Gesamtgemeinde Ingoldingen stammenden Rißtalsenioren in der vergangenen Woche im Freien geprovt– natürlich mit Abstand. Im Obstgarten von Peter Maurer in Muttensweiler hat sich der überwiegende Teil der Rißtalsenioren zur Probe getroffen. Etliche unter Musikentzug leidende Zaungäste gaben dabei in der einstündigen Probe reichlich Beifall und brachten sogar ein Schnäpsle vorbei.