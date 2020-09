Kalenderblatt 2020: 14. September

Es hat kaum einen Aalener gegeben, der Silvester nicht kannte. Am vergangenen Freitag ist der Stadtkater im Alter von etwa 15 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Um ihn trauert auch der Aalener Ulrich Prott vom Marketingbüro Prottjekt, der seit geraumer Zeit an einem Buch über diese „famose Stadtpersönlichkeit“ sitzt und darin deren abenteuerliches Leben in der Kreisstadt Revue passieren lässt.

„Silvester tauchte im Jahr 2006 in der Innenstadt auf“, erinnert sich Prott.