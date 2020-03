Kalenderblatt 2020: 13. März

+++BREAKING+++ Dringender Aufruf der Landkreisverwaltung: Teilnehmer von Skiausfahrten nach Ischgl am Samstag, 7. März, sollen sich unbedingt beim Gesundheitsamt melden und Zuhause bleiben.

Die Landkreisverwaltung des Ostalbkreises hat am Donnerstag fünf weitere Coronavirus-Fälle im Kreis gemeldet. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf zwölf.

Auch in Baden-Württemberg steigen die Zahlen weiter an. Laut Landesgesundheitsamt wurden am Donnerstag 119 weitere Fälle gemeldet.