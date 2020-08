Kalenderblatt 2020: 12. August

242 Reisende haben bisher das Angebot wahrgenommen, sich direkt am Flughafen Friedrichshafen auf das Corona-Virus testen zu lassen. Sie alle kamen seit dem Start der Teststation am 29. Juli mit dem Flieger aus einem Risikogebiet an. Sechs Infektionsfälle wurden so laut Landratsamt bisher entdeckt. Die Teststation habe sich gut eingespielt, schätzen sowohl Landratsamt als auch Flughafen die Lage ein. Der Test ist für Reiserückkehrer aus Risikogebieten seit ein paar Tagen verpflichtend.