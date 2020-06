Kalenderblatt 2020: 10. Juni

Von Schwäbische Zeitung

Seit dem Pfingstwochenende wohnt Bürgermeister Matthias Henne mit seiner Frau und seinen Kindern in Bad Waldsee. Am Dienstag hat die Familie im neuen städtischen Bürgerbüro in der Hauptstraße ihren Wohnsitz angemeldet. Somit sind die Hennes nun auch ganz offiziell Bürger der Stadt – wenn auch die letzten Kisten noch nicht ausgepackt sind. Ausgestattet mit der Neubürgermappe freut sich die Familie nun, Teil der Stadt zu sein, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.