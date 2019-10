Kalenderblatt 2019: 8. Oktober

Eine unaufgeregte Szenerie am Bodensee, erfasst noch außerhalb von Gerichtssälen. Justitia wird erst später eine Rolle spielen. Für den Moment am Montagmorgen sieht es so aus: Südwestwind treibt Wellen an die Kaianlagen, Möwen krächzen von einem alten Schiffskran herunter, Zimmerer hämmern gemächlich am Dach ehemaliger Werftgebäude herum.

Da braucht es schon viel Fantasie, um sich das einstige geschäftige Treiben auf dem Gelände vorzustellen.