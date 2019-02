Kalenderblatt 2019: 8. Februar

Ein Unfall und viele ungeklärte Fragen: Hat sich eine 90-jährige Frau aus Biberach beim Anfahren eines Stadtbusses Mitte Dezember so schwer verletzt, dass sie für fünf Tage in der Klinik behandelt werden musste und noch heute an den Folgen des Sturzes leidet? Die Tochter der 90-Jährigen zumindest behauptet dies. Bei den Stadtwerken weiß man von dem vermeintlichen Unfall nichts, bemüht sich aber um Aufklärung.

In einer Mail an die „Schwäbische Zeitung“ mit dem Betreff „Zeugen gesucht“ bat die Tochter die Redaktion dieser Tage um ...