Kalenderblatt 2019: 31. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Januar 2019:

5. Kalenderwoche

31. Tag des Jahres

Noch 334 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Eusebius, Johannes, Marzella

HISTORISCHE DATEN

2018 - Kanada bekommt eine geschlechtsneutrale Nationalhymne. In einem Passus soll es statt „True patriot love in all thy sons command“ (Erwecke Vaterlandsliebe in all deinen Söhnen) künftig „in all of us command“ (in uns allen) heißen.

2014 - Bundespräsident Joachim Gauck fordert in einer außenpolitischen Grundsatzrede mehr Engagement Deutschlands bei der Krisenbewältigung in der Welt. Dabei schließt er ausdrücklich militärische Einsätze ein.

2009 - Bei der Explosion eines Tankwagens in Kenia sterben 133 Menschen. Die meisten Todesopfer sind Frauen und Kinder, die aus dem verunglückten Tankwagen Benzin abpumpen wollten.

2000 - Der englische Arzt Harold Shipman wird wegen 15-fachen Mordes an Patientinnen zu 15 Mal lebenslänglicher Haft verurteilt.

1994 - Im spanischen Barcelona wird das „Gran Teatro del Liceo“, das historische Opernhaus der Stadt, durch ein Feuer zerstört.

1989 - Der SPD-Parteivorstand beschließt aus Kostengründen die Einstellung des traditionsreichen Parteiblattes „Vorwärts“. Die Zeitung wird später in ein nur noch an Mitglieder verschicktes Monatsmagazin umgewandelt.

1977 - In Paris wird an der Stelle der abgerissenen Markthallen nach vierjähriger Bauzeit das Kunst- und Kulturzentrum „Centre Pompidou“ eröffnet.

1950 - Elly Heuss-Knapp, die Frau des Bundespräsidenten Theodor Heuss, gründet das Müttergenesungswerk. Ziel war zunächst, erschöpften Müttern nach Krieg und Wiederaufbau Kuren anzubieten.

1943 - Die im südlichen Kessel von Stalingrad (heute Wolgograd) eingeschlossene 6. Armee kapituliert gegen den ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers vor der Roten Armee. Zwei Tage später kapitulieren auch die Truppenteile im Nordkessel.

GEBURTSTAGE

1979 - Felix Sturm (40), deutscher Boxer, fünfmaliger Weltmeister im Profiboxen

1959 - Anthony LaPaglia (60), australischer Schauspieler, (TV-Serie „Without a Trace - Spurlos verschwunden“)

1944 - Heidi Mahler (75), deutsche Volksschauspielerin, Schauspielerin am Hamburger Ohnsorg-Theater

1929 - Rudolf Mößbauer, deutscher Physiker, Nobelpreis für Physik 1961, gest. 2011

1919 - Hans Katzer, deutscher Sozialpolitiker (CDU), Bundesminister (1965-1969), gest. 1996

TODESTAGE

2014 - Gundi Busch, deutsche Eiskunstläuferin, erste deutsche Eiskunstlauf-Weltmeisterin bei den Damen 1954, geb. 1935

1994 - Erwin Strittmatter, deutscher Schriftsteller (Romantrilogie „Der Laden“), geb. 1912