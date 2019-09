Kalenderblatt 2019: 3. September

Die Drogenszene in Ravensburg hat sich in den vergangenen Jahren in zweierlei Hinsicht verschoben. Zum einen geografisch: weg vom nördlichen Marienplatz hin zur Partymeile zwischen den Diskotheken und dem Schweinchenpalast – mit dem Bahnhof als Zentrum.

Zum anderen, was die Vorlieben der Konsumenten angeht: Designerdrogen werden gerade bei Jugendlichen immer beliebter, weil viele sie fälschlicherweise für legal und ungefährlich halten.