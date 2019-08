Kalenderblatt 2019: 29. August

Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. August 2019:

35. Kalenderwoche, 241. Tag des Jahres Noch 124 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Jungfrau Namenstag: Beatrix, Sabina, Theodora

HISTORISCHE DATEN

2017 - Nach weltweit verurteilten Tests mit Interkontinentalraketen heizt Nordkorea den Konflikt weiter an. Unbeeindruckt von allen Strafmaßnahmen feuert Pjöngjang erneut eine ballistische Rakete ab, die dieses Mal über Japan fliegt.

2009 - Nach 18 Jahren Bandgeschichte und weltweit 50 Millionen verkauften Alben zerbricht die britische Popband Oasis am Dauerstreit der Gallagher-Brüder.

1999 - Mit dem besten Ergebnis seit acht Jahren beenden die deutschen Leichtathleten die Weltmeisterschaften in Sevilla - an dritter Stelle hinter den USA und Russland.

1994 - Israel und die PLO unterzeichnen einen Vertrag, mit dem die Autonomie der Palästinenser im Westjordanland ausgedehnt wird.

1964 - In den amerikanischen Kinos läuft der Film „Mary Poppins“ des Regisseurs Robert Stevenson mit Julie Andrews in der Titelrolle an.

1959 - Im brasilianischen Santos reißt eine Kabine einer Seilbahn ab und stürzt einen steilen Bergabhang hinab. 31 Menschen kommen ums Leben.

1949 - Die Sowjetunion zündet in Semipalatinsk (Kasachstan) ihre erste Atombombe.

1924 - Die Büchergilde Gutenberg wird gegründet. 1914 - Neuseeländische Truppen besetzen ohne Widerstand die deutsche Kolonie Samoa.

GEBURTSTAGE

1973 - Thomas Tuchel (46), deutscher Fußballtrainer, Borussia Dortmund 2015-2017, Paris Saint-Germain seit 2018

1964 - Doris Ahnen (55), deutsche Politikerin (SPD), rheinland- pfälzische Bildungsministerin 2001-2014, Finanzministerin seit 2014

1939 - Joel Schumacher (80), amerikanischer Filmregisseur („Der Klient“)

1934 - Horst Szymaniak, deutscher Fußballer, 43-facher Nationalspieler, WM-Teilnehmer 1958 und 1962, gest. 2009

1884 - Ehm Welk, Schriftsteller („Die Heiden von Kummerow“), gest. 1966

TODESTAGE

2016 - Gene Wilder, amerikanischer Schauspieler und Regisseur („Die Frau in Rot“), geb. 1933

2009 - Mady Rahl, deutsche Schauspielerin („Der Hund von Blackwood Castle“), geb. 1915