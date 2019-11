Kalenderblatt 2019: 27. November

Von Elisabeth Koprivc

Ausgerechnet die für die Presse reservierten Plätze sind belegt. Der Grund: Ein junger Mann hat sich in der Reihe geirrt. Dadurch kommt man ins Gespräch. Jorge Reyes, der junge Mann, spricht nur Englisch und ist extra aus New York angereist, um die letzte Vorstellung von „Filament – The Circus Club“ am vergangenen Samstag in Laupheim zu sehen.

Die nächste Frage liegt auf der Hand. Warum verschlägt es ihn aus den USA nach Laupheim? Seine Freundin ist eine der Artistinnen, die in diesem Stück auf der Bühne stehen.