Kalenderblatt 2019: 27. Juli

Eine Wasserleiche ist am Iller-Kraftwerk in Neu-Ulm entdeckt worden. Das teilten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm am Freitagabend auf ihrer Facebook-Seite sowie über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ein Polizeisprecher will das am Abend auf Nachfrage nicht kommentieren.

Ein Mitarbeiter der „Schwäbischen Zeitung“ ist vor Ort. Nach ersten Informationen soll es sich bei der Leiche um eine Frau handeln. Aufgefunden wurde sie gegen 19.15 Uhr.