Kalenderblatt 2019: 25. März

Ausbildung, Studium und Job haben sie bis nach Liechtenstein und in die Schweiz gezogen - nun kehren Julius, Emanuel und Johannes Unser an den See zurück. Die Brüder, die in Langenargen aufgewachsen sind, übernehmen die Gastronomie in der Bodan-Werft, nachdem der Gemeinderat ihnen Ende 2018 den Zuschlag gegeben hat. Seitdem beschäftigen sich die Brüder nahezu jeden Tag mit der Werft.

Es war Weihnachten 2017, als sich die Brüder – wie jedes Jahr – bei den Eltern in Langenargen trafen.