Kalenderblatt 2019: 24. März

Die Plattform „Save the Internet“ hat kurz vor der entscheidenden Abstimmung über die Reform des Urheberrechts im EU-Parlament in ganz Europa zu Demonstrationen aufgerufen. Auch zahlreiche Ravensburger gingen am Samstagmittag gegen diese Reform auf die Straße.

Gegner der Reform und vor allem des umstrittenen Artikels 13 haben Dutzende Demonstrationen in rund 20 Ländern angekündigt, darunter in Deutschland, Österreich und Polen. Am Dienstag soll das Europa-Parlament über die Reform abstimmen.