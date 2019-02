Kalenderblatt 2019: 23. Februar

Von Schwäbische Zeitung

Schwere Vorwürfe gegen eine 47-Jährige aus dem Landkreis Göppingen. Sie soll sich an mindestens drei Menschen vergangen haben. Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei am Freitag mitteilten, sitzt die Altenpflegerin seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Ihr wird vorgeworfen, mindestens drei Bewohner eines Pflegeheims im Landkreis Göppingen misshandelt zu haben. Von den Misshandlungen ihrer Opfer, ein Mann und zwei Frauen im Alter von 75 bis 87 Jahren, soll die Frau laut Pressemitteilung Videos aufgezeichnet haben.