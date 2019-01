Kalenderblatt 2019: 21. Januar

Von

Wieder das Nachsehen hatte der Filialleiter eines Supermarkts in der Waldseer Straße am Samstag. Das berichtet die Polizei.

Ihm fiel um 8.45 Uhr ein Mann auf, der bereits öfter in dem Laden beim Klauen erwischt worden war und immer flüchten konnte. Der Filialleiter sprach den Unbekannten an. Dieser ließ sein Diebesgut zurück und flüchtete über die Waldseer Straße in Richtung Leipzigstraße. Bei dem Unbekannten Täter handelt es sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann.