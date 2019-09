Kalenderblatt 2019: 20. September

Nach der Intervention von Baubürgermeister Dirk Bastin, Grünen-Politikern und dem BUND bei einer umstrittenen Baumfällung in Ravensburg hat sich die Besitzerin mit einem offenen Brief an Oberbürgermeister Daniel Rapp gewandt. Sie wirft der Stadtverwaltung vor, ihren Bauantrag verschleppt zu haben.

Am Samstagmorgen hatten Grünen-Stadträte zusammen mit einem BUND-Vertreter, Baubürgermeister Dirk Bastin und der Polizei die Fällung einer großen Rotbuche auf dem Grundstück der Frau in der Südstadt gestoppt.