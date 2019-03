Kalenderblatt 2019: 19. März

Das Hochwasser in der Donau wird in den kommenden Tagen weiter zurückgehen. Laut Daten der Hochwasservorhersagezentrale des Landes ist der Scheitelpunkt in Höhe von 2,50 Metern am Sonntag überschritten worden.

Von Freitag an war der Pegel innerhalb von 36 Stunden um über einen Meter angestiegen. Die Folge: Die Fußwege unterhalb der Nepomukbrücke, der Burgerstraßenbrücke und der Brücke an der Laizer Straße mussten gesperrt werden. Ebenso geschlossen war am Sonntag die hintere Konviktstraße und damit die Zufahrt zu den Tennisplätzen ...