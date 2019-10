Kalenderblatt 2019: 16. Oktober

Von Schwäbische Zeitung

Die Wangenerin Isabel Peter, Gründerin der Stiftung Valentina, ist am Dienstag, 15. Oktober, in Bremen zu Gast in der Radio-Bremen-Talkshow „3 nach 9“ (ARD, 22.45 Uhr). Dort spricht sie laut Pressemitteilung mit Tatort-Schauspieler Jörg Hartmann und weiteren Gästen darüber, wie die jüngere Schwester ihre Geisteshaltung nachhaltig verändert hat, als sie mit 13 Jahren an einem aggressiven Krebs verstarb. Mit der Stiftung Valentina wird in Ulm und Umgebung für Kinder die mobile Palliativversorgung finanziert.