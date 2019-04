Kalenderblatt 2019: 16. April

Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. April 2019:

16. Kalenderwoche

106. Tag des Jahres

Noch 259 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Benedikt, Bernadette

HISTORISCHE DATEN

2018 - In den USA werden die Pulitzer-Preise verliehen, die höchste Auszeichnung der Medienbranche. Bedacht werden unter anderem die Journalisten, die in der „New York Times“ und im „New Yorker“ die Missbrauchsaffäre um Filmproduzent Harvey Weinstein aufdeckten.

2014 - Die Fähre „Sewol“ verunglückt vor der südkoreanischen Küste auf dem Weg zur Ferieninsel Cheju und sinkt. Von den 476 Menschen an Bord sterben nach offiziellen Angaben 295, neun gelten als vermisst.

2003 - In seiner 14. Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“ bekräftigt Papst Johannes Paul II., dass der Vatikan ein gemeinsames Abendmahl von Katholiken und Protestanten untersagt.

1999 - In einem Prozess mit bundesweiter Signalwirkung öffnet das Landgericht Mannheim den Weg zu niedrigeren Strompreisen auch für private Endverbraucher.

1982 - In der Erlanger Universitätsklinik wird Oliver geboren, das erste deutsche „Retortenbaby“.

1972 - Die „Apollo 16“-Mission mit den Astronauten John Young, Thomas Mattingly und Charles Duke startet von Cape Canaveral zu ihrem Flug zum Mond. Dort landen sie am 20. April (EST) bzw. 21. April (UTC).

1917 - Wladimir Iljitsch Lenin kehrt aus dem Schweizer Exil nach Russland zurück.

1914 - In Bremen findet die Gründungsversammlung der Behring-Werke G.m.b.H Bremen und Marburg statt. Die Gründung des Pharma-Unternehmens ist auf den 19. April 1914 datiert.

1871 - Kaiser Wilhelm I. unterschreibt die am 14. April vom Reichstag verabschiedete Verfassung des Deutschen Kaiserreiches. Am 4. Mai wird das Dokument veröffentlicht.

GEBURTSTAGE

1977 - Alek Wek (42), britisches Model (Buch „Nomadenkind“)

1954 - Ellen Barkin (65), amerikanische Schauspielerin („Sea of Love - Melodie des Todes“)

1954 - Sibylle Lewitscharoff (65), deutsche Schriftstellerin („Blumenberg“)

1944 - Elmar Wepper (75), deutscher Schauspieler („Kirschblüten - Hanami“, Serie „Zwei Münchner in Hamburg“)

1919 - Merce Cunningham, amerikanischer Tänzer und Choreograph, gründete 1953 das New Yorker Ensemble „Merce Cunningham Dance Company“, gest. 2009

TODESTAGE

2004 - Karin Eickelbaum, deutsche Schauspielerin („Tatort“ 1973-1980, „Ein Herz für Laura“), geb. 1937

1997 - Roland Topor, französischer Zeichner, Maler, Regisseur und Autor (Roman „Der Mieter“), geb. 1938