Kalenderblatt 2019: 12. September

Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. September 2019:

37. Kalenderwoche, 255. Tag des Jahres



Noch 110 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Guido, Maria

HISTORISCHE DATEN

2018 - Erstmals streiken beim irischen Billigflieger Ryanair Piloten und Flugbegleiter gemeinsam für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.



2017 - Apple stellt mit dem iPhone X ein radikal erneuertes iPhone vor.



2014 - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verbietet der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) jede Betätigung in Deutschland.



2009 - Der Geschäftsmann Dominik Brunner, der sich schützend vor vier Kinder stellt, wird am Münchner S-Bahnhof Solln von zwei Jugendlichen zusammengeschlagen. Er stirbt an Herzversagen. Der Fall löst heftige Diskussionen über Jugendgewalt und Zivilcourage aus.



1999 - In Nordrhein-Westfalen werden bei Kommunalwahlen erstmals die Bürgermeister und Landräte direkt gewählt.



1974 - Kaiser Haile Selassie von Äthiopien wird vom Militär gestürzt.



1964 - Der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King besucht West-Berlin.



1959 - Der amerikanische Fernsehsender NBC sendet die erste Folge der Western-Serie „Bonanza“.



1949 - Theodor Heuss (FDP) wird von der Bundesversammlung in Bonn zum ersten Bundespräsidenten gewählt.

GEBURTSTAGE

1979 - Florian Schroeder (40), deutscher Kabarettist



1959 - Sigmar Gabriel (60), deutscher Politiker (SPD), Vorsitzender der SPD 2009-2017, Vizekanzler 2013-2018, Außenminister 2017-2018



1964 - Dieter Hecking (55), deutscher Fußballspieler und -trainer, Hamburger SV seit 2019



1949 - Irina Rodnina (70), russische Eiskunstläuferin, von 1969 bis 1980 dreifache Olympiasiegerin, zehnfache Welt- und elfmalige Europameisterin



1944 - Barry White, amerikanischer Soulsänger und Komponist („You're The First, The Last, My Everything“), gest. 2003

TODESTAGE

2014 - Ian Paisley, nordirischer Politiker, Gründungsmitglied der protestantischen Democratic Unionist Party (DUP), geb. 1926



1819 - Gerhard Leberecht von Blücher, preußischer Generalfeldmarschall, errang mit den englischen Verbündeten unter Feldmarschall Wellington den entscheidenden Sieg gegen Napoleon in der Schlacht bei Waterloo, geb. 1742