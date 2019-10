Kalenderblatt 2019: 12. Oktober

Von Aalener Nachrichten

Eine 42-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag ein Kind angefahren. Der sechsjährige Junge wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat laut Polizeibericht ein Gutachten angeordnet, um die Unfallursache zu klären.

Die 42-jährige Frau fuhr in der Kantstraße in Richtung Oggenhauser Straße in Giengen. Auf der Gegenspur hätten verkehrsbedingt drei Autos gewartet. Der Sechsjährige lief hinter dem letzten Fahrzeug auf die Straße.