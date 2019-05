Kalenderblatt 2019: 12. Mai

Von Schwäbische Zeitung

Ein Großaufgebot von Rettungswagen ist am Samstagmorgen zu einem Mehrfamilienhaus in Laupheim ausgerückt, nachdem bei mehreren Menschen Vergiftungserscheinungen festgestellt worden waren. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren die Rettungskräfte am Samstag gegen 9 Uhr alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein Grill auf einem Balkon eines mit rund 20 Menschen bewohnten Hauses abgestellt worden. Durch ein nahegelegenes, geöffnetes Fenster war nach ersten Erkenntnissen Rauch in die Wohnung gezogen, der schließlich zu den ...