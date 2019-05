Kalenderblatt 2019: 11. Mai

Lange Autoschlangen im Feierabendverkehr von der Kreuzung am Jordanbad bis weit hinein in die Waldseer Straße in Biberach haben diese Woche für Ärger bei den Autofahrern gesorgt. Ursache dafür sind mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Straßensperrungen infolge von Brückensanierungen. Beim Regierungspräsidium Tübingen (RP) und im Landratsamt Biberach bemüht man sich um eine Verbesserung.

Ein Autofahrer meldete sich mit einer wütenden E-Mail in der SZ-Redaktion.