Kalenderblatt 2019: 11. März

Das Funkenfeuer in Spaichingen ist abgesagt. Orkanböen bis Stufe 10/11 - so der Wetterdienst - haben dazu geführt, dass die Stadt die Veranstaltung am Sonntagabend aus Sicherheitsgründen abgesagt hat. Feuerwehrkommandant Patrick Heim unterstützt diese Entscheidung.

„Es wäre unverantwortlich gewesen“, sagt Heim. Ab Stufe 7 räume man ein Veranstaltungszelt. Die stark böigen Winde könnten nicht nur lose Äste herab wehen oder Bäume knicken, sondern vor allem auch die Glut der großen Fackeln unkontrolliert herum blasen und damit ...