Kalenderblatt 2019: 1. Oktober

Von Schwäbische Zeitung

Poptitan Dieter Bohlen kommt am Mittwoch, 11. März 2020, mit seiner „Mega Tournee“ nach Neu-Ulm in die Ratiopharm Arena. Wie die Tourneeleitung DEAG Deutsche Entertainment am Montag mitteilt, sind Tickets dafür ab sofort erhältlich.

Bei der Show, die neben Neu-Ulm unter anderem auch noch am 19. März 2020 in Stuttgart zu sehen ist, dürfen sich Bohlen-Fans auf 22 Nummer-eins-Hits freuen, die aus der Feder von Dieter Bohlen stammen: vom Modern Talking-Klassiker „You’re My Heart, You’re My Soul“ bis zum Sommersong „Mamacita“ von Mark ...