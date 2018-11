Kalenderblatt 2018: 8. November

Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. November 2018:

45. Kalenderwoche

312. Tag des Jahres

Noch 53 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Gottfried, Gregor, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2017 - Das Bundesverfassungsgericht verlangt eine Änderung des Personenstandsrechts zugunsten von Intersexuellen. Außer „männlich“ und „weiblich“ muss das Geburtenregister künftig eine dritte Option vorsehen.

2016 - Der Republikaner Donald Trump gewinnt überraschend die Wahl zum 45. Präsidenten der USA.

2013 - Der Taifun „Haiyan“ richtet an der philippinischen Ostküste schwere Schäden an. Über 7000 Menschen sterben.

2008 - Nach dem Desaster um ihre geplante Wahl zur hessischen Ministerpräsidentin verzichtet Andrea Ypsilanti auf die SPD-Spitzenkandidatur für die vorgezogene Landtagswahl.

1998 - Die Bevölkerung des französischen Überseegebietes Neukaledonien im Süd-Pazifik stimmt mit großer Mehrheit für eine weitgehende Autonomie.

1988 - Der bisherige republikanische Vizepräsident George Bush, Vater des späteren Präsidenten George W. Bush, wird zum 41. Präsidenten der USA gewählt.

1948 - In Paris wird die avantgardistische Künstlergruppe „CoBrA“ gegründet.

1918 - In Bayern wird die Monarchie gestürzt. Der Sozialist Kurt Eisner ruft in der Nacht zum 8. November in München den „Freistaat Bayern“ aus.

1685 - In dem Edikt von Potsdam bietet Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg den aus Frankreich geflohenen Hugenotten zahlreiche Vergünstigungen an und sichert ihnen die Ausübung ihrer Religion zu.

GEBURTSTAGE

1983 - Katharina Molitor (35), deutsche Leichtathletin und Volleyballerin, Weltmeisterin im Speerwerfen 2015

1978 - Ali Karimi (40), iranischer Fußballspieler, FC Bayern München 2005-07, FC Schalke 04 2011

1968 - Parker Posey (50), amerikanische Schauspielerin („Scream 3“)

1918 - Hermann Zapf, deutscher Schrift- und Buchdesigner, entwarf mehr als 180 Schriften („Optima“, „Palatino“), gest. 2015

1908 - Martha Gellhorn, amerikanische Journalistin, eine der ersten Kriegsberichterstatterinnen, war mit Ernest Hemingway verheiratet, gest. 1998

TODESTAGE

1998 - Jean Marais, französischer Schauspieler („Weiße Nächte“), geb. 1913

1986 - Wjatscheslaw M. Molotow, sowjetischer Politiker, Außenminister der UdSSR 1939-1949 und 1953-1956, geb. 1890