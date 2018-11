Kalenderblatt 2018: 5. November

Es dürfte wohl kaum ein Fußballspiel in jüngster Zeit – von diversen HSV-Partien abgesehen – gegeben haben, bei dem Matthias Sammer im TV so gegen eine Mannschaft vom Leder zog wie gegen seinen Ex-Club VfB Stuttgart während und nach dem 0:3 gegen Eintracht Frankfurt. Sammer war 1992 Meister mit dem VfB, 2004/05 für ein Jahr Trainer, und es tat ihm offenbar weh, was er da sah – mit den eigenen Kindern geht man ja oft strenger um als mit anderen.

Ergo ließ der 51-Jährige kein gutes Haar an den Stuttgartern.