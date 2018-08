Kalenderblatt 2018: 31. August

Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. August 2018:

35. Kalenderwoche, 243. Tag des Jahres

Noch 122 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Paulin, Raimund

HISTORISCHE DATEN

2016 - Nach langem Machtkampf wird Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff vom Senat abgesetzt. Der Sozialdemokratin werden Trickserien bei der Haushaltsführung vorgeworfen.

2013 - Papst Franziskus benennt den italienischen Erzbischof Pietro Parolin zum neuen Kardinalstaatssekretär. Parolin folgt auf den Kardinal Tarcisio Bertone, der wegen seiner Verwicklung in zahlreiche Skandale umstritten war.

2010 - Die Deutsche Bischofskonferenz stellt verschärfte Leitlinien zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch vor. Sie reagiert damit auf die seit Anfang 2010 bekanntgewordenen Missbrauchsfälle in katholischen Einrichtungen.

2008 - Die Commerzbank will die angeschlagene Dresdner Bank übernehmen. In einem ersten Schritt erwirbt sie 60,2 Prozent der Konkurrentin. Die vollständige Übernahme wird 2009 abgeschlossen.

2006 - Zwei Jahre nach dem Raub der weltberühmten Bilder „Der Schrei“ und „Madonna“ von Edvard Munch in Oslo werden die beiden Kunstwerke wiedergefunden und sichergestellt.

1998 - Der Volkswagen-Konzern feiert die Wiedereröffnung seiner im Bürgerkrieg in Bosnien zerstörten Autofabrik bei Sarajevo.

1943 - Die Frankfurter Zeitung erscheint zum letzten Mal. Sie war zuvor auf Anordnung Adolf Hitlers verboten worden.

1928 - Die „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht mit der Musik von Kurt Weill wird in Berlin am Schiffbauerdamm uraufgeführt.

1888 - In London wird das erste Opfer einer Mordserie an Prostituierten aufgefunden, die „Jack the Ripper“ zugeschrieben wird.

GEBURTSTAGE

1983 - Lasse Svan (35), dänischer Handballspieler, SG Flensburg-Handewitt seit 2008

1948 - Holger Osieck (70), deutscher Fußballtrainer, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft 1987-90

1948 - Rudolf Schenker (70), deutscher Rockmusiker, Gründer und Gitarrist der deutschen Hardrock-Gruppe Scorpions („Wind of Change“)

1948 - Rolf Schmidt-Holtz (70), deutscher Journalist und Medienmanager, Chefredakteur des Magazins „Stern“ 1990-94; CEO von Sony Music Entertainment 2008-2011

1928 - James Coburn, amerikanischer Schauspieler („Die glorreichen Sieben“), gest. 2002

TODESTAGE

1973 - John Ford, amerikanischer Filmregisseur („Rio Grande“), geb. 1895

1963 - Georges Braque, französischer Maler, Kubist, geb. 1882